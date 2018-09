Vicenza, si preparano interventi sui parchi gioco

Vicenza – Tre giorni di sopralluoghi dell’amministrazione comunale di Vicenza nei parchi della città per individuare bisogni e priorità. Si inzia oggi, 17 settembre, e fino al 20 settembre saranno nove i parchi gioco vicentini che saranno esaminati dal vicesindaco e assessore con delega alla partecipazione, Matteo Tosetto, e dai tecnici comunali, per individuare, insieme ai residenti, una scaletta di interventi da eseguire.

Questo pomeriggio, Tosetto si recherà alle 15.45 al parco di via Cereda, alle 16.30 in quello di via Mameli e alle 17 al parco di viale Europa. Domani, martedì 18 settembre, i sopralluoghi prenderanno il via alle 16, al parco di via Piovene, per proseguire poi alle 16.30 in quello di via Scaramuzza e alle 17 in quello di via Istria.

Giovedì 20 settembre, infine, alle 16 il vicesindaco visiterà il parco di via dell’Ippodromo, a Campo Marzo (lato park Verdi), per spostarsi, alle 16.30, al parco Uccelli di via Bacchiglione, accanto a porta Santa Croce e, quindi, alle 17 al parco di San Marco. Al termine dei sopralluoghi sarà formulato un piano di gestione per la custodia, la sorveglianza e il decoro dei luoghi riservati al gioco dei bambini e al tempo libero delle famiglie e degli anziani.