“San Felice in festa” nella Giornata Verde di Vicenza

Vicenza – Domenica 30 settembre, in occasione della Giornata Verde indetta dal Comune di Vicenza, nell’area compresa tra l’intersezione di via Torino e via Ponchielli, ritorna la manifestazione San Felice in Festa. L’evento è organizzato dai negozianti e gli esercenti della sezione 6 di Confcommercio Vicenza, ed ha dato il suo il patrocinio anche l’amministrazione comunale.

“Per il quarto anno consecutivo – si legge in una nota di Confcommercio – si rinnova così la proposta a tutti i cittadini di trascorrere una piacevole giornata all’aperto, tra musica e intrattenimento, per bambini e famiglie e tanto shopping. Un modo allegro e pacifico per gli abitanti e i negozianti della zona di occupare la strada principale, libera dal quotidiano traffico incessante, con gazebi, colori, orchestre, ballerini e miss”.

“Lungo parte di questo asse di accesso alla città – spiega Nicola Piccolo, presidente della sezione di Confcommercio Vicenza –, dalle 11 alle 20, ci sarà una grande festa, con molti momenti di divertimento, condivisione e incontro. Innanzitutto, i 35 commercianti ed esercenti della zona posizioneranno degli stand per l’esposizione e la vendita dei loro prodotti. Si affiancheranno anche venticinque banchi di hobbisti, con creazioni artistiche e oggetti unici fatti a mano. Inoltre, ci saranno gli stand dell’Arciragazzi, con momenti di animazione e divertimento per i bambini e lo stand della Fidas, dove stazionerà anche Radio Vicenza per la diretta radiofonica dalle 11 alle 14″.

Vi saranno inoltre musica, danze e spettacoli, due sfilate di moda, l’elezione di miss San Felice in Festa, le visite guidate gratuite alla Basilica dei Santi Felice e Fortunato. Il programma della giornata è pensato per coinvolgere il pubblico di ogni età: suoneranno il gruppo Le Saracinesche, la Backswing Orchestra, formata da 20 musicisti che alterneranno melodie da Frank Sinatra, Dizzy Gillespie, Herbie Hancock fino a Michael Bublé , e la Combo Chinotto Afro-Brasil, formazione di giovani percussionisti che sfileranno a suon di samba e reggae.

Non mancheranno le danze orientali, la Bollywood dance di “Master Taste” e momenti dedicati alle letture comiche e al cabaret, con le esibizioni degli artisti di Theama Teatro. Verso sera la strada riapre al transito delle auto, ma l’evento per proseguire con “Fuori San Felice in festa” al bar “Sartea”, a partire dalle 19, con la scuola di musica Thelonius, che proporrà musica d’insieme e una jam session.