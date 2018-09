Vicenza, il quartiere Ferrovieri in tre cortometraggi

Vicenza – Videocamere puntate sul quartiere dei Ferrovieri, a Vicenza. Dietro la macchina da presa i tre registi Carlo Tartivita, Chiara Faggionato e Davide Crudetti. A loro, vincitori del bando del progetto “Working Title Film Festival @ Ferrovieri”, è stato affidato il compito di girare tre cortometraggi documentari, durante una residenza artistica tra ottobre e dicembre, che avranno per protagonista lo storico quartiere popolare sorto un secolo fa attorno all’arsenale ferroviario. Ai filmmaker, una volta realizzati i corti, sarà riconosciuto un compenso di mille euro lordi ciascuno.

Nel mese di ottobre si terrà un laboratorio per “immergere” i tre filmmaker nel contesto in cui lavoreranno. Tre gli incontri in programma (“Il quartiere e il lavoro”, “Il quartiere e la terra”, il 13, e, infine, “Esplorazione urbana”, 27), aperti a tutta la cittadinanza, per ripercorrere insieme le memorie e le identità di un quartiere in trasformazione.

Inoltre sono stati scelti cinque film documentari, sui temi delle periferie e del lavoro, che saranno proiettati, insieme alle opere dei tre filmmaker, nel corso della rassegna cinematografica prevista nel mese di gennaio, tappa conclusiva del progetto. Si tratta di “Sagre Balere”, di Alessandro Stevanon, “Scripta Manent”, di Giorgia Ripa, “Sotterranea – Viaggio in tre atti nel ventre di Milano”, di Chiara Campara, Matteo Ninni e Carlo Tartivita, “Potlach Milano – Sguardi sulla città interculturale”, del collettivo Immaginariesplorazioni e “Terra e lievito, ex Piazza d’Armi di Milano”, di Alessandro Marin, Francesco Guarnori, Guido Pedroni.

La selezione è stata curata da Marina Resta, direttrice artistica del Working Title Film Festival, che ha scelto i registi fra ventidue candidati, tutti under 35, che da quasi tutte le regioni italiane, hanno risposto al bando lanciato in giugno. Il bando, promosso dall’associazione Lies (Laboratorio dell’inchiesta economica e sociale), è parte del progetto “Working Title Film Festival @ Ferrovieri”, vincitore del Bando Sillumina – Periferie Urbane (2017), Settore Cinema, sostenuto da Siae e Mibact.