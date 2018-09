Vicenza, torna “Puliamo il mondo” di Legambiente

Vicenza – Ritorna a Vicenza l’iniziativa nazionale di Legambiente “Puliamo il mondo”, giunta quest’anno alla sua 26esima edizione. L’associazione ambientalista inoltre, quest’anno, in collaborazione con l’assessorato al territorio del Comune di Vicenza e con Aim Valore Ambiente, ha portato a tre gli appuntamenti in occasione della campagna nazionale.

Il giorno d’apertura, domani, 28 settembre, i volontari del circolo affiancheranno una ventina di alunni del liceo Quadri di Vicenza e la loro insegnante, Beatrice Beruffo, per la pulizia delle aree accessibili lungo il tratto del fiume Bacchiglione, dietro la scuola. L’attività si svolgerà dalle 11 alle 13.

Per il secondo giorno, il 29 settembre, Legambiente Vicenza ha organizzato con la scuola primaria Da Feltre, di Contrà Burci, una mattinata di pulizia nel cortile della scuola, nella zona intorno a Contrà Burci e a Contrà della Piarda, oltre che in via dello Stadio. Parteciperanno i bambini delle classi quarte della scuola, due insegnanti e alcuni rappresentanti dei genitori. Partenza alle 9.30 da Porto Burci (Contrà Burci, 27 Vicenza). Termine previsto per le 12.

Il terzo giorno, il 30 settembre, l’associazione accoglie, assieme al comitato Villaggio che non dorme, l’appello dei quartieri: si puliranno le strade principali del Villaggio del Sole. Punto di ritrovo l’area verde a fianco alla chiesa, in via Colombo 29, alle 9.30 (e fino alle 12).

Il tema nazionale dell’edizione di quest’anno di “Puliamo il mondo” è l’abbattimento delle barriere e dei pregiudizi, ovvero mettere insieme chi vuole salvare l’ambiente, le città e le periferie dai rifiuti e dal degrado e chi cerca di ricostruire ogni giorno relazioni di comunità e dialogo.

L’inziativa ha il patrocinio del Comune di Vicenza, che ha sostenuto le spese di acquisto dei kit per “Puliamo il mondo”, ed in particolare dell’assessorato al territorio. Aim Valore Ambiente affiancherà invece l’iniziativa fornendo i contenitori ed i sacchetti, oltre che attraverso lo smaltimento dei rifiuti raccolti. Latterie Vicentine infine parteciperà offrendo gli yogurt per la merenda dei bambini.