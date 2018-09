Vicenza – Si tiene domani, a Vicenza, alle 18.30, presso il salone d’onore di Palazzo Chiericati, il primo dei dodici appuntamenti in programma nell’ambito de “I venti del Pigafetta”, un ciclo di incontri ideati dall’associazione culturale “Pigafetta 500″ ed organizzati con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Vicenza. E non è caso che sia stata scelta la giornata del 20 settembre per la partenza di questi incontri, con i quali si vuole promuovere la conoscenza della figura del noto navigatore, geografo e scrittore vicentino cinquecentesco

Il titolo “I venti del Pigafetta” contiene infatti un gioco di parole, con il quale si vuole innanzitutto richiamare l’importanza del giorno venti di ogni mese, fino al 20 settembre 2019, quando cadrà il quinto centenario dalla partenza della spedizione di Magellano, un viaggio che durò dal 20 settembre 1519 all’8 settembre 1522. Ma la parola venti vuole anche evocare i venti che materialmente sospinsero sui mari di tutto il mondo le caravelle spagnole nella prima, avventurosa, circumnavigazione del globo terrestre, che vide come cronista appunto Antonio Pigafetta.

“Questo primo incontro – spiega in una nota l’associazione -, al quale partecipano i rappresentanti delle istituzioni e il mondo delle associazioni culturali del vicentino, intende gettare le basi per le celebrazioni che ricorderanno la spedizione di Magellano intorno al mondo, ed in particolare il ruolo che ebbe Pigafetta. In fase di definizione il programma del primo anno, dedicato alle spezie, vero motore delle esplorazioni geografiche, con una alternanza di eventi e iniziative che ne sveleranno i sapori, la storia e le proprietà”.