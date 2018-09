Vicenza e provincia in breve

Vicenza, caravan rimosso ai Ferrovieri. Violava l’ordinanza nomadi –

La polizia locale di Vicenza ha individuato ieri, in città, in via De Campesani, nel quartiere dei Ferrovieri, un caravan di nomadi a cui era stata notificata l’ordinanza di divieto di bivacco all’interno della cosiddetta “area rossa”. Il mezzo è stato immediatamente rimosso e trasportato in un luogo di custodia. Sarà restituito alla proprietaria, una trentaduenne senza fissa dimora, previo pagamento delle spese di rimozione. La donna è stata denunciata per aver violato quanto prescritto nell’ordinanza sindacale.

Pitbull ferisce bassotto a Campo Marzo. Proprietario denunciato

Ieri pomeriggio, durante un controllo antidegrado nell’area di Campo Marzo, a Vicenza, una pattuglia della polizia locale è intervenuta nell’area cani di viale Ippodromo in soccorso a due persone che gridavano e cercavano di dividere i rispettivi animali. Gli agenti, dopo alcuni tentativi, sono riusciti a separare un pitbull di grossa taglia da un bassotto e a mettere in sicurezza i proprietari. Pur avendo riportato alcune escoriazioni alle mani, la padrona del bassotto si è preoccupata prima di tutto di portare dal veterinario l’animale, che riportava alcune ferite sanguinanti. Il proprietario del pitbull invece è stato denunciato per omessa custodia e malgoverno di animali, per aver lasciato libero il cane e non averlo custodito con le debite cautele. Si tratta del quarto caso di zuffe tra cani rilevato dalla polizia locale in tre settimane.