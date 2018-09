Vicenza e provincia in breve

Torri di Quartesolo, nasce il circolo di Fratelli d’Italia –

E’ stata aperto anche a Torri di Quartesolo il circolo di Fratelli d’Italia. L’incarico di portavoce del nuovo circolo è stato affidato a Stefano Scalabrino, docente di filosofia, da sempre impegnato nell’associazionismo in campo sportivo e culturale. “Negli ultimi tre mesi – ha ricordato il coordinatore provinciale Vincenzo Forte – abbiamo dato via alla creazione di diversi circoli territoriali, segno tangibile che Fratelli d’Italia gode di ottima salute ed è un partito inclusivo capace di creare aggregazione”. Ringraziando per la fiducia, Scalabrino ha assicurato il suo impegno sarà rivolto in particolare “ai bisogni delle famiglie, contribuendo a fornire adeguate risposte alle loro esigenze. Vogliamo avere – ha aggiunto – un ruolo da protagonisti anche nelle elezioni amministrative del prossimo anno, e per questo organizzeremo una serie di iniziative per far conoscere alla cittadinanza le nostre idee per il futuro di Torri di Quartesolo”.

Vicenza, si rifà la pavimentazione in Viale del Sole

Nelle notti di lunedì 24 e martedì 25 settembre, dalle 20 alle 6, condizioni meteo permettendo, sarà eseguito, a Vicenza, un intervento di rifacimento e messa in sicurezza della pavimentazione di viale del Sole, nel tratto compreso tra le intersezioni con via Colombo e via Btg. Granatieri di Sardegna. La corsia interessata dai lavori sarà quella con direzione autostrada e zona industriale. Per consentire l’esecuzione dell’intervento è previsto il restringimento della carreggiata; il transito sarà comunque sempre garantito. Per tutte le informazioni sulla situazione della rete viaria in città è possibile consultare gratuitamente il servizio di infomobilità Luceverde Vicenza al link vicenza.luceverde.it.

Montecchio Maggiore saluta il luogotenente Catello Chierchia

Tributo del Consiglio comunale di Montecchio Maggiore al luogotenente Catello Chierchia, fresco di pensione dopo 43 anni di servizio nell’Arma dei carabinieri e quattro al comando prima della stazione e poi della neonata tenenza dei carabinieri di Montecchio. Oltre al sindaco, Milena Cecchetto, alla giunta comunale, al presidente del consiglio Claudio Meggiolaro e ai consiglieri comunali, erano presenti anche gli amministratori degli altri comuni su cui ricade la competenza della Tenenza castellana, ovvero Gambugliano, Sovizzo e Creazzo. Assenti giustificati i rappresentanti del Comune di Monteviale. Nel corso della breve cerimonia, al luogotenente Chierchia è stata consegnata una targa firmata dai cinque sindaci.