Vicenza e provincia in breve

Vicenza, riattivata la fontana tra viale del Lavoro e viale della Scienza –

Oggi, a Vicenza, l’assessore alle infrastrutture Claudio Cicero ha rimesso in funzione la fontana posta all’incrocio tra viale del Lavoro e viale della Scienza. “La fontana all’ingresso della zona industriale ovest – ha detto – è un piacevole elemento decorativo che da qualche tempo non era più in funzione. Ho ritenuto di riattivarla grazie alla collaborazione di Trevisan impianti idraulici, che curerà la manutenzione, e all’intervento di pulizia di Viacqua”.

Valli del Pasubio, cani di grossa taglia sbranano due pecore

Intervento, la notte scorsa, per i carabinieri, a Valli del Pasubio, in Contrada Mogre, nei pressi di un campo recintato dove erano custodite delle pecore. Due cani di grossa taglia, appartenenti ad un recoarese, erano penetrati all’interno del ricovero, sbranando due ovini. Attivati dal custode, è stato immediato l’intervento dei carabinieri, che hanno anche chiamato il veterinario della Ulss Alto Vicentino. I cani sono stati resi inoffensivi e portati al canile di Santorso, mentre il loro padrone sarà sanzionato per omessa custodia e mal governo di animali.

Furgone abbatte un contatore del gas. Rimediano i vigili del fuoco

Alle 14.20 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in strada Pasubio, a Vicenza, per la perdita di gas da un contatore danneggiato dall’urto di un furgone, dopo la perdita di controllo del mezzo da parte conducente, che è rimasto illeso. I pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo e tamponato la perdita del gas, fino all’arrivo dei tecnici dell’azienda municipalizzata. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo un’ora circa.

Schio, lavori sulla rete del gas in via Pio X

Lavori di potenziamento della rete gas metano, a Schio. Inizieranno martedì 18 settembre, nel tratto di via Pio X compreso tra le vie Mantova e Slavazzi. La viabilità nella zona subirà alcune modifiche, a seconda delle esigenze del cantiere. In particolare, nelle aree di lavoro, sono previsi il divieto di transito (sono esclusi residenti, frontisti e mezzi di soccorso) e il divieto di sosta (con rimozione forzata). Qualora le condizioni di cantiere lo permettessero, ci sarà un senso unico alternato regolato da idonea segnaletica stradale o, se necessario, impianto semaforico mobile temporaneo. Per il giorno 17 settembre, dalle 8 alle 18, viene istituito il senso unico alternato in via Pio X, in prossimità dell’intersezione con via Mantova. I lavori dureranno circa un mese.

Qualità dell’aria, rilevazioni Arpav a Montebello

Un mezzo mobile Arpav, per la rilevazione degli inquinanti atmosferici, è stato posizionato a Montebello Vicentino, in via Lungochiampo. Le rilevazioni dei parametri, iniziate oggi, dureranno tre settimane. La campagna è finalizzata al controllo della qualità dell’aria della zona. I parametri monitorati sono: idrogeno solforato, ossidi di azoto totale, monossido di azoto, biossido di azoto, ammoniaca, benzene, polveri sottili Pm10. Una volta conclusa la campagna ed elaborati i dati, i tecnici Arpav produrranno una relazione tecnica su quanto rilevato che verrà pubblicata sul sito dell’agenzia.

A Caldogno c’è la Festa dello Sport

Sabato pomeriggio dedicato allo sport, domani, 15 settembre, a Caldogno. A partire dalle 16, nei piazzali presso gli impianti di via Torino, si terrà la prima edizione della Festa dello Sport, organizzata dall’amministrazione comunale calidonense. Le associazioni sportive potranno presentare alle famiglie i loro progetti e le attività in programma. Alle 18.30 nel Centro comunitario, ci sarà poi la consegna dei premi “Lo sport vince sempre”, iniziativa dell’amministrazione giunta alla sua seconda edizione. Ad essere premiati saranno atleti, squadre, allenatori, dirigenti e collaboratori delle associazioni che abbiano conseguito, nel 2017, significativi risultati agonistici o che si siano distinti per l’impegno profuso nella gestione dell’associazione di appartenenza. Entrambi gli eventi sono ad ingresso libero.