Vicenza e provincia in breve

Bassano, al Giardino Parolini un albero in memoria di Luca Russo –

Domenica 16 settembre, a Bassano del Grappa, al Giardino Parolini, sarà posto a dimora un albero per ricordare Luca Russo, il giovane bassanese che ha perso la vita, un anno fa, ne tragico attentato attentato terroristico di Barcellona. A donarlo alla città saranno Marta Scomazzon, che era con lui nella città catalana in quei momenti drammatici, e la sua famiglia. Si tratta di un acero della Manciuria, pianta particolarmente bella e pregiata, scelto in stretta collaborazione con il comitato tecnico scientifico per il Giardino Parolini anche per il suo valore didattico e quindi consono agli itinerari educativi al giardino. Alla cerimonia, che inizierà alle ore 17.30, sarà presente il sindaco di Bassano, Riccardo Poletto. Tutti sono invitati a partecipare.

C’è “Sovizzo con gusto”, passeggiata tra le eccellenze gastronomiche

La Pro Loco di Sovizzo, con il patrocinio dell’amministrazione comunale e in collaborazione con il Gruppo di acquisto solidale (Gas), organizza anche quest’anno “Sovizzo con Gusto” una passeggiata tra i colli e le vallate per scoprire Sovizzo, i suoi prodotti tipici e i suoi produttori, con cenni storici sul paese. L’evento è in programma domenica 23 settembre, a partire dalle 8.45, con ritrovo al parcheggio del palazzetto dello sport di via Roma. L’iniziativa è gratuita ma, per motivi organizzativi, richiede l’iscrizione con l’apposito modulo disponibile a questo link o sulla pagina Facebook della Pro Loco Sovizzo. Il percorso è adatto a tutti, anche ai passeggini. Si raccomanda di portare da casa il pranzo al sacco e un plaid o una coperta da utilizzare per la sosta. I minorenni dovranno essere accompagnati dai genitori. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata.