Vicenza e provincia in breve

Viola l’obbligo di firma e scattano gli arresti domiciliari –

Nella serata di ieri, i carabinieri della stazione di Thiene hanno arrestato un giovane di 20 anni, di origine marocchina, Othmane Alouani, colpevole di reiterate violazioni dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria commesse dal soggetto e segnalate dai militari all’autorità giudiziaria. Le mancanze del giovane marocchini, naturalmente, hanno ora causato un aggravamento della misura prevista nei suoi confronti, tanto che per lui sono scattati gli arresti domiciliari presso la sua abitazione di Thiene.

Donna si allontana e la ritrovano vicino al Ponte di Roana

Nella giornata di ieri, la centrale operativa della Compagnia carabinieri di Bassano del Grappa aveva segnalato l’allontanamento volontario dalla propria abitazione, di una donna residente in quella circoscrizione. Sono stati i carabinieri di Thiene, poco dopo, a rintracciare la ragazza, ancora all’interno della propria autovettura, nelle immediate vicinanze del ponte di Roana. Fortunatamente l’intervento tempestivo dei militari ha scongiurato ulteriori conseguenze per la donna, che è stata ricoverata presso l’ospedale di Asiago per gli accertamenti del caso.