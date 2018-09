Vicenza e provincia in breve

Serata tra musica e letture a Montecchio Maggiore –

Domani, giovedì 6 settembre, alle 21, a Montecchio Maggiore, il giardino della biblioteca in via San Bernardinoospita lo spettacolo “E non mi importa più niente di noi. Canzoni di canguri e pesci”, di Thierry Di Vietri, proposto da Ensemble Vicenza Teatro per la rassegna “Palcolibero in città”, a sua volta inserita nel calendario di Estate d’Eventi. Sul palco, alla voce e alla chitarra, Thierry Di Vietri, assieme al gruppo musicale Diverac. letture a cura della compagnia Ensemble Teatro Vicenza. Si tratta di un concerto di musica originale, fra letture, rifermenti culturali e relazioni agli sgoccioli, con il gruppo musicale Diverac nato in un sottotetto di Castelgomberto, nel 2015. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà presso il cinema teatro San Pietro.

“L’arte contemporanea spiegata a mia nonna” ad Arzignano

Incontro con l’autore, ad Arzignano, il 12 settembre, alle 21, in piazzetta Marconi. Protagonista della serata sarà Alice Zannoni, critico e curatore d’arte, che presenterà la sua ultima fatica letteraria “l’Arte contemporanea spiegata a mia nonna“. In caso di cattivo tempo l’incontro si terrà nei locali della biblioteca civica. Alice Zannoni racconterà al pubblico le conversazioni avute con la nonna novantenne, Zita, ed il reciproco scambio di saperi. Il suo è un libro semplice che tratta un argomento di non facile comprensione, come l’arte contemporanea, e che permette di conoscere e capire alcune delle opere più importanti che hanno caratterizzato il novecento. Ingresso libero.