Vicenza e provincia in breve

Valdagno, si prepara la festa “Agricoltura in piazza” –

C’è tempo fino al 22 settembre per aderire all’edizione 2018 di Agricoltura in piazza, in programma a Valdagno il 7 ottobre. La manifestazione da anni vede la presenza di espositori e produttori locali nella consueta mostra mercato che si svolge lungo le vie e piazze del centro storico. Per presentare la propria adesione occorre inviare l’apposito modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.valdagno@legalmail.it. Ogni espositore intenzionato a partecipare deve essere in possesso dei titoli per la vendita su area pubblica e delle necessarie autorizzazioni igienico sanitarie. Dovrà inoltre disporre di gazebo, tavoli e sedie proprie. Eventuali richieste particolari dovranno essere indicate sul modulo di adesione, scaricabile dalla home page del sito del Comune di Valdagno.

Brendola, incendio in una casa sfitta

Poco dopo le 19 di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti a Brendola, in via Meucci, per l’incendio divampato all’interno di un’abitazione sfitta. I pompieri, accorsi da Lonigo e Vicenza con tre automezzi e dodici operatori, hanno spento le fiamme all’interno della casa, che hanno bruciato materiale depositato all’interno. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri, anch’essi intervenuti sul posto.

Vicenza, viabilità modificata per il pellegrinaggio a Monte Berico

Per consentire lo svolgimento del pellegrinaggio diocesano al Santuario di Monte Berico, a Vicenza, venerdì 7 settembre, dalle 18 alle 23 circa, sarà vietata la circolazione in piazzale della Vittoria. Fino alle 20 sarà consentito il passaggio per il ristorante Ai Sette Santi, poi anche quella corsia sarà chiusa alla circolazione fino alle 22.30 circa. Dalle 19.30 alle 22.30, inoltre, verrà chiuso al traffico viale X Giugno, tra via D’Azeglio e via Cialdini, con sospensione temporanea del passaggio dell’autobus numero 18 e temporanea circolazione in deroga degli autobus Svt in strada della Commenda.