Vicenza – Turno infrasettimanale domani, mercoledì 26 settembre, per il Vicenza, che riceve allo stadio Menti la visita del Rimini, con fischio d’inizio alle 18.30. Reduce da due pareggi nelle prime due giornate di campionato, la formazione biancorossa vie una certa ansia da vittoria, come del resto avviene per la tifoserie ed anche la città. Tutti insomma non vedono l’ora di vedere il lane vincere, dopo gli psicodrammi ed i fallimenti degli ultimi anni.

Il tecnico Giovanni Colella sembra crederci, quantomeno crede nella sua squadra e nella possibilità di fare un campionato di vertice. Quest’oggi, nel consueto prepartita con la stanpa non ha negato che l’obbiettivo è quello di vincerlo, musica questa per le orecchie dei tifosi, che tanti bocconi amari hanno dovuto mandar giù negli ultimi anni. E sebbene manchino ancora delle cose da perfezionare, un cinismo ed una concretezza da trovare, ad esempio, la squadra nella sua impostazione sembra esserci.

Il LR Vicenza insomma, sembra avere i numeri per far bene, e lo ha dimostrato domenica contro il Renate. Deve forse fare meno errori in difesa e a centrocampo (per altro quelli che si sono visti finora erano del tutto evitabili) ed essere più incisiva e determinata quando attacca. Domani saranno in campo dal primo minuto diversi giocatori che non si sono visti all’opera due giorni fa, a Meda, come ad esempio Bonetto, Mantovani e Maistrello. Questa la lista dei convocati biancorossi per la sfida contro il Rimini.

Concludiamo ricordando che il Comune di Vicenza, su richiesta della questura, ha disposto come al solito l’ordinanza di divieto di somministrazione e vendita di bevande da asporto in contenitori di vetro e lattine nella zona dello stadio Menti, a partire dalle 16.30 e fino al termine dell’evento sportivo. Il divieto riguarda tutti gli esercizi pubblici, i venditori ambulanti e le attività commerciali e artigianali presenti nell’area delimitata da viale Trissino, via Bassano, viale dello Stadio, viale Margherita e via Arzignano. L’ordinanza comprende anche i bar all’interno della stazione ferroviaria e nelle zone adiacenti.