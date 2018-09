Valdagno, incendio nel garage di un supermercato

Valdagno – Incendio questa mattina nel parcheggio seminterrato di un supermercato di Valdagno, in via delle Fosse Ardeatine. E’ scoppiato un po’ prima delle 9, partendo da una avutovettuyra che era parcheggiata al suo interno. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita dato che, non appena sono state notate le colonne di fumo levarsi dai locali del parcheggio, i clienti e il personale hanno evacuato il supermercato.

I vigili del fuoco sono rapidamente arrivati da Arzignano, con due automezzi, ed hanno spento le fiamme che hanno completamente bruciato la vettura da cui erano partite e che, come dicevamo, era parcheggiata all’interno della struttura.

Danneggiata una seconda auto che si trovava nel parcheggio. Danni anche al solaio dell’autorimessa. Interdetta la parte sovrastante del supermercato. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco, così come sono ancora in corso i sopralluoghi dei tecnici e la messa in sicurezza della struttura.