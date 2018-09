Lonigo, uccide la moglie e fugge. Poi si spara

Lonigo – Tragedia familiare questa mattina, a Lonigo, dove una donna di 33 anni sarebbe stata uccisa, a colpi di arma da fuoco dal marito quarantenne, che poi si è dato alla fuga. Immediata, è scattata a quel punto la caccia all’uomo, con gli inquirenti, che si sono subito messi sulle tracce dell’omicida. Tutto è successo poco dopo le 8, a Madonna di Lonigo, in via Campistorti, dove i vicini hanno udito chiaramente gli spari, forse tre colpi di pistola.

Sulla base di quanto si è saputo, la donna sarebbe stata uccisa mentre cercava di fuggire, con l’uomo armato che però l’ha raggiunta e le ha sparato. I due sarebbero di nazionalità serba e l’uomo, Zoran Luivanovic, era evaso qualche dagli arresti domiciliari che erano stati disposti proprio per violenze contro la moglie. La sfortunata donna è stata subito soccorsa, con l’arrivo sul posto dei sanitari del Suem 118, ma ogni tentativo di strapparla alla morte è stato inutile.

Svariate ore più tardi, intorno all’ora di pranzo, poco dopo le 12.30, Luivanovic è stato intercettato in un’area di servizio nel veneziano, quella di Arino, a Dolo, ed a quel punto si è sparato un colpo di pistola anche lui. Mattinata tragica quella di oggi dunque, nel vicentino, in questo venerdì 7 settembre segnato da un ennesimo femminicidio, che per altro segue di poche ore un altro dramma che si è consumato ieri sera sul tardi, a Pianezze, dove moglie e marito sono stati trovati morti, impiccati, nella loro abitazione.