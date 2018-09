Fuori strada con il trattore. Ferito un agricoltore

Altissimo – Intervento questo pomeriggio, verso le 16.40, per i vigili del fuoco per un trattorino con rimorchio che si è rovesciato fuori strada sul pendio di una collina. E’ successo ad Altissimo, in via Roma, dopo un tornante della strada che collega Molina a Bolca. Ferito l’agricoltore che era alla guida del mezzo, un settantenne che è stato sbalzato fuori ed poi è rimasto bloccato qualche metro sotto il ciglio stradale tra il veicolo e gli alberi.

I pompieri, arrivati da Arzignano e da Vicenza con il personale Saf (Speleo alpino fluviale) hanno assicurato il trattore, che rischiava di scivolare finendo nella strada sottostante, e sono riusciti in sicurezza ad estrarre l’uomo, che è stato stabilizzato dal personale del Suem 118, intervenuti anche con l’elisoccorso.

L’uomo è stato trasferito in ambulanza in ospedale con un codice di media gravità. Recuperati anche il trattorino e il rimorchio. Le operazioni di soccorso sono durate diverse ore.