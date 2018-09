Cade dal trattore e il rimorchio lo schiaccia. Muore 60enne

Lonigo – Ancora un incidente sul lavoro mortale in agricoltura. E’ successo nel pomeriggio di oggi, poco prima delle 15, in un vigneto nei pressi di Lonigo, in Via Lore, dove un agricoltore è caduto dal trattore ed è poi finito sotto il carro che stava trainando. Purtroppo non ha avuto scampo, ed è morto.

La vittima è un 60enne di San Bonifacio, P.P., che in realtà faceva l’artigiano ma che era in quel momento al lavoro nelle vigne della moglie. Per lui sono stati inutili tutti i soccorsi, pur tempestivi, da parte del Suem 1118, il cui personale sanitario non ha potuto far altro che constatarne il decesso.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, dal distaccamento di Lonigo, che hanno raggiunto la vigna e, con l’uso di cuscini sollevatori ad aria, hanno estratto il corpo dell’uomo da sotto il carro. A dare l’allarme era stata invece una delle figlie, che si era accorta del trattore finito contro un ostacolo fisso.

Le ruote del trattore inoltre continuavano a girare, tanto che hanno scavato un solco nella terra, fino ad arrivare agli assi del mezzo. Le cause dell’incidente sono al vaglio dello Spisal di Arzigano e dei carabinieri, intervenuti anch’essi dalla locale stazione. Da una prima ricostruzione sembra comunque che l’uomo, senza avvedersene, abbia sbattuto con la testa su un cavo in acciaio, collocato alle estremità di due filari, e che per questo sia caduto.