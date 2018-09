Arzignano – La giunta comunale di Arzignano ha deciso di confermare anche per l’anno che sta per iniziare le tariffe del servizio di trasporto scolastico, mantenendole quindi invariate per il quinto anno consecutivo. In particolare è stabilita, anche per quest’anno, una riduzione del 50% della tariffa a fratelli minori o ad altro utente dello stesso nucleo familiare che utilizzi un qualsiasi servizio di trasporto scolastico annuale, fino all’età della frequenza obbligatoria dei 16 anni.

Stabilite, inoltre, le agevolazioni in base al nuovo Isee 2018 per gli utenti residenti, stranieri regolarmente soggiornanti e residenti nel Comune di Arzignano, e con i pagamenti dovuti per servizi scolastici anche già utilizzati da fratelli e sorelle.

“La conferma delle tariffe – ha sottolineato il sindaco Gentilin – rappresenta un impegno dell’amministrazione comunale nei confronti delle famiglie arzignanesi e un’attenzione sempre ai massimi livelli verso l’importanza dell’educazione e del mantenimento dei figli”. Anche l’assessore al Bilancio, Riccardo Masiero, ha posto l’accento sull’importanza di una scelta “che va incontro alle esigenze delle famiglie, con un occhio di riguardo al mantenimento e all’educazione dei figli”.