Tornano il Rally Città di Bassano e il Rally Storico

Bassano del Grappa – Conto alla rovescia iniziato per la partenza della 35esima edizione del Rally Città di Bassano e della 13esima edizione del Rally Storico, che si terranno tra domani, venerdì 28 settembre, e sabato. Dopo l’approvazione della deroga da parte di Aci Sport, sono stati pubblicati gli elenchi degli iscritti, che una volta di più hanno confermato il gradimento per la manifestazione organizzata da Bassano Rally Racing. A questi risultati si è aggiunta la conferma che il Rally Città di Bassano è una delle manifestazioni di punta del progetto “Bassano città europea dello sport”, come è stato ribadito durante la recente presentazione in municipio dall’assessore bassanese allo sport Oscar Mazzocchin.

Grande attenzione è stata posta alla sicurezza sulle prove speciali e alle zone riservate al pubblico, al quale gli organizzatori raccomandano di seguire scrupolosamente le indicazioni dei commissari di percorso. Questi gli orari delle prove speciali e della chiusura delle strade interessate:

P.S. 1 Valstagna, Km. 12,450. 1° passaggio ore 7.57 – chiusura strada dalle ore 6.30 fino all’ultimo concorrente. 2° passaggio ore 14.26 – chiusura strada dalle ore 13.00 fino all’ultimo concorrente.

P.S. 2 Marcesina, Km. 14,420. 1° passaggio ore 8.27 – chiusura strada dalle ore 7.00 fino all’ultimo concorrente. 2° passaggio ore 14.56 – chiusura strada dalle 13.30 fino all’ultimo concorrente.

P.S. 3 Laverda, km. 10.150. 1° passaggio ore 11.19 – chiusura strada dalle ore 9.50 fino all’ultimo concorrente. 2° passaggio 17.48 – chiusura strada dalle ore 16.20 fino all’ultimo concorrente.

P.S. 4 Monte Corno, km. 13.170. 1° passaggio ore 12.03 – chiusura strada dalle ore 10.30 fino all’ultimo concorrente. 2° passaggio 18.32 – chiusura strada dalle ore 17.00 fino all’ultimo concorrente.

Sono cinque i riordini previsti dalla tabella dei tempi: il primo, quello notturno situato presso la ditta Bassano Parquet vedrà entrare la vettura numero 1 alle 20.17 di venerdì 28 e l’uscita è programmata per le 7.01 di sabato 29. I successivi sono alle 9.55, presso “Frigo Risto & Shop”, a Cassola, ripetuto alle 16.24, e due saranno invece localizzati a Marsan di Marostica, alle 13 e alle 19.29, quest’ultimo della durata di 15′ a differenza degli altri tre che saranno di 20′.

Quattro i parchi assistenza per le vetture moderne, tutti in via Colombo, con durata di 15′ il primo e 20′ gli altri tre; per le auto storiche, un solo parco assistenza, sempre nella stessa località, nel quale entreranno dopo aver disputato le prime due speciali “Valstagna” e “Marcesina”.

Lo shakedown si svolgerà dalle 13 alle 17 di venerdì, sul tradizionale percorso di Via Stroppari e Via Marchetti sulla “Salita della Rosina” e il relativo parco assistenza sarà situato nel parcheggio della discoteca Liv in località San Michele.

La due giorni bassanese inizierà con le operazioni di verifica presso Frattin Auto in via dell’industria 1 a Cassola previste dalle 8.30 alle 14 di venerdì; sempre dalla concessionaria, la partenza del breve alle 20.01 e ingresso in riordino a partire dalle 20.17. Ripartenza alle 7 di sabato e arrivo in Piazza Libertà a partire dalle 20, ora in cui avrà inizio anche la cerimonia delle premiazioni direttamente sul palco.