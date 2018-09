Thiene, omaggio di Sasha Torrisi a Lucio Battisti

Thiene – Serata musicale con omaggio a Lucio Battisti, a Thiene, al Parco di Villa Fabris, domani, mercoledì 5 settembre. Si tratta del concerto di Sasha Torrisi, che salirà sul palco con una band rinnovata, alle 21, per un evento, organizzato dal Comune di Thiene, che doveva tenersi in giugno e che poi venne rinviato per le avverse condizioni meteo. Torrisi è stato cantante dei Timoria dal 1997 al 2004 e con la band ha partecipato a Sanremo 2002 nella categoria Big. Ha vinto due dischi d’oro ed uno di platino, ed ha scritto canzoni per gli stessi Timoria, J-Ax (Articolo 31), Adriano Celentano ed altri artisti italiani.

Ha realizzato tre album con Rezophonic, il collettivo di oltre 150 musicisti italiani (tra cui Piero Pelù, Negramaro, Roy Paci, Enrico Ruggeri, Le Vibrazioni, Caparezza) uniti dallo scopo comune di promuovere la costruzione di pozzi d’acqua in Africa. Ha collaborato con Vasco Rossi, Ligabue, U2, Skunk Anansie, Alanis Morissette e The Cramberries. In seguito ha intrapreso la carriera solista e ha già all’attivo due album che hanno riscosso unanimi consensi. Numerose sono le sue apparizioni televisive e radiofoniche. In venti anni di carriera si è esibito in più di mille concerti.

Negli ultimi anni propone questo suo personale omaggio a Lucio Battisti, con uno spettacolo accompagnato da una suggestiva scenografia di luci, video e contributi storici realizzati per il tour che ha già toccato, con successo, numerose città in tutta Italia.

“Lucio Battisti è una stella di prima grandezza nel panorama della musica leggera italiana – ha sottolineato Maria Gabriella Strinati, assessore thienese alla Cultura – ed è quindi con piacere che l’amministrazione comunale offre al pubblico questo concerto, che riproporrà, attraverso la voce e la professionalità di Sasha Torrisi, le canzoni più belle ed indimenticabili del grande cantautore. La serata sarà un’occasione per far emozionare più generazioni di spettatori”.