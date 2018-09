Thiene, associazioni e volontariato in festa

Thiene – Domenica 9 settembre le associazioni di volontariato saranno le indiscusse protagoniste, a Thiene, della tradizionale manifestazione ad esse dedicata ed organizzata dalla Consulta per il volontariato e dal Comune di Thiene, in collaborazione con il Centro di servizio per il volontariato della Provincia di Vicenza.

Nel corso della giornata, dalle 10 alle 19, sarà possibile visitare, nel centro storico, gli stands delle varie associazioni, a cui si affiancheranno quelli dei vigili del fuoco volontari, protezione civile, Croce Rossa, Servos, in una vera e propria vetrina finalizzata a far conoscere le molte ed importanti attività svolte a favore della collettività, per lo più lontano dai riflettori e dagli onori delle cronache.

Momento significativo e simbolico della giornata sarà, alle 11, l’inaugurazione della Casa delle associazioni, in via Primo Maggio 15, anticipata alle 10.30 dall’inaugurazione dello Sportello operativo Decentrato del Centro servizi per il volontariato provinciale, anch’esso in via Primo Maggio ma al numero civico 14. “Finalmente, dopo anni, – ha detto l’assessore al Sociale, Andrea Zorzan – siamo riusciti a dedicare una sede stabile e dignitosa a tante realtà associative che si spendono per la città, in una struttura disposta su tre piani con numerose aule e spazi comuni”.

“Sarà una giornata importante per Thiene – ha aggiunto il sindaco, Giovanni Casarotto –. Colgo l’occasione per ringraziare a nome dell’amministrazione comunale e della città tutte le associazioni e la Consulta per il lavoro svolto, frutto di una generosità e disponibilità che costituiscono un grande patrimonio per Thiene e il territorio”.