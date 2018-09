Thiene – Al via domani, martedì 18 settembre, a Thiene l’intervento di riqualificazione della vasta area che comprende la stazione ferroviaria, l’ex scalo merci e l’ex consorzio agrario. I lavori, che si concluderanno a metà novembre, prevedono costruzione del primo stralcio della nuova rotatoria e interesseranno la parte interna dell’ex consorzio, quindi senza cerare problemi alla viabilità della zona relativa viabilità, la demolizione di una porzione di marciapiede di via Vittorio Veneto e l’abbattimento di alcuni alberi. Il cantiere comporterà solo la chiusura della porzione di marciapiede lungo via Vittorio Veneto interessata dai lavori. Le piante che dovranno essere tolte saranno rimpiazzate con nuove piantumazioni all’interno delle aree verdi del piano, aumentandone così il numero.

Da mercoledì 19 e fino a mercoledì 10 ottobre saranno eseguiti i lavori di demolizione dei fabbricati e dei manufatti presenti nelle aree dell’ex scalo merci, con abbattimento del magazzino e sgombero delle macerie di risulta. Per la demolizione dell’immobile sarà necessario chiudere tutta la porzione sterrata del parcheggio a pagamento. Rimarrà invece aperta la parte asfaltata, nella quale verrà tolto il disco orario e diventerà area di sosta libera per i pendolari.

“Finalmente – ha commentato il sindaco di Thiene, Giovanni Casarotto – riusciamo a far partire questi importanti lavori di riqualificazione. Chiedo ai miei concittadini di pazientare per i disagi che verranno prodotti dal cantiere, ma credo che alla fine il risultato ripagherà abbondantemente”.

Nello specifico il progetto coinvolge aree della Rete ferroviaria italiana (piazzale davanti alla stazione e porzione di parcheggio a nord), del Comune (ex scalo merci) e dell’immobiliare Domus Brenta srl (che ha acquistato all’asta giudiziaria l’ex consorzio agrario). Nel complesso, nella nuova area riqualificata, sorgeranno una media struttura di vendita di 1.500 metri quadrati, un ristorante ed attività direzionali, un parcheggio regolato a disco orario di 135 posti auto. La viabilità d’accesso sarà garantita da una rotatoria oblunga in via Vittorio Veneto. Un altro parcheggio pubblico, per gli utenti della stazione e con una capienza di circa 90 posti auto, a pagamento, sarà realizzato nell’area più vicina alla stazione stessa, accessibile sia da piazza Giacomo Matteotti sia da via Vittorio Veneto. L’area sarà arricchita da spazio per taxi e bici. Per finire, lungo via Vittorio Veneto, saranno realizzati un golfo di fermata per autobus e un’isola ecologica interrata. Un altro intervento di restyling interesserà piazza Giacomo Matteotti dove, oltre al rifacimento della pavimentazione, si provvederà a realizzare una fontana.

Le auto provenienti dall’incrocio tra via Dante e via Vittorio Veneto, potranno solo passare davanti alla stazione per carico/scarico ma senza sostarvi, in un percorso segnato da paracarri in pietra, che riprenderanno nello stile di quelli storici. “Interveniamo anche davanti alla stazione – ha proseguito Casarotto – con un importante intervento di arredo urbano, perché l’area costituisce un biglietto di visita della città per chi vi arriva in treno. Abbiamo voluto dare la dignità di piazza all’area, abbellendola senza privarla della sua storia”.

Una nuova pista ciclabile costeggerà tutta l’area riqualificata, collegando il tratto già esistente nei pressi del sottopasso dei Cappuccini con la stazione dei treni. A completare l’intervento ci saranno la risistemazione del semaforo e la realizzazione di spazi di sosta e pedonali all’angolo tra via Dante e via Vittorio Veneto.