Thiene, all’auditorium Fonato… “Finalmente Danza!”

Thiene – Appuntamento con la musica e la danza, all’Auditorium Fonato di Thiene, venerdì 14 settembre, alle 20.45. Sarà per altro una serata con finalità benefica, all’insegna del il concerto proposto da “Finalmente Danza”, progetto finalizzato a favorire l’integrazione attraverso la danza di bambini abili e diversamente abili. L’evento è patrocinato dal Comune di Thiene. La proposta prevede soprattutto musica ottocentesca, ma eseguita con grande godibilità, grazie anche ad un’interpretazione giovane ed innovativa.

Si va dalla Sonata in la maggiore di Beethoven, del 1809, all’opera 1 numero 1 per trio di Cesar Frank, del 1842, fino a Camille Saint Saens e la sua Dance Macabre, del 1874. Ad eseguirle Giulio Zanovello, al violino, Enrico Maderni, al violoncello, e Mauro Dalla Massara, al pianoforte. Scopo della serata è di raccogliere fondi che garantiranno l’accesso a costi ridotti ai bambini nella prossima stagione invernale.

“Il progetto Finalmente Danza – spiegano gli organizzatori – nasce ad inizio 2018, dalla collaborazione di alcune mamme che avevano il desiderio di offrire ai loro bimbi diversamente abili la possibilità di danzare con un percorso su misura e non competitivo. La possibilità di farlo assieme anche ai bambini abili dà la grande opportunità di creare dei legami spontanei tra coetanei abili e con disabilità. In primavera sono state fatte alcune lezioni di prova, presso il Patronato San Gaetano, in cui sono stati coinvolti una ventina di bambini. Durante l’estate, grazie alla sensibilità dell’assessore thienese allo Sport Michelusi, è sta anche data la possibilità di partecipare all’iniziativa di ThieneSport Estate, con altre sei lezioni offerte gratuitamente”.