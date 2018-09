Thiene – In partenza martedì 18 settembre, a Thiene, un nuovo corso di auto aiuto guidato per un corretto comportamento alimentare. Si tratta di un percorso organizzato dall’associazione culturale Lo Specchio, in collaborazione con il servizio igiene alimenti e nutrizione dell’Ulss 7 Pedemontana, ex Ulss 4 Alto Vicentino, con il patrocinio del Comune.

L’iniziativa è rivolta a tutti coloro che, per varie ragioni (ad esempio per motivi di salute o per raggiungere un maggior benessere) ritengono sia opportuno modificare il comportamento alimentare abitualmente adottato. Il corso, infatti, fornirà ai partecipanti le informazioni e le indicazioni utili ad assumere e mantenere uno stile di vita più salutare.

Dopo la serata di presentazione, che si terrà domani, nella sala conferenze dell’ex ospedale di Thiene, in via Boldrini con inizio alle 20.15, sono in programma tredici incontri settimanali. Sei di essi saranno condotti da professionisti qualificati, mentre le altre sette serate vedranno il gruppo lavorare con la tecnica dell’auto mutuo aiuto, vale a dire con la guida di un facilitatore, una persona appositamente formata.

L’appuntamento di domani, così come quello del 25 settembre (serata con il cuoco Franco Zampieri, che proporrà degli esempi di cucina sana) saranno aperti al pubblico e a partecipazione libera. Prima e dopo queste due serate, gli interessati potranno iscriversi al corso. Per ulteriori informazioni è possibile inviare una e-mail all’indirizzo associazionelospecchiothiene@gmail.com, oppure telefonare, in orari di ufficio, alla segreteria dell’associazione al numero 377 5246865 o, dalle 17.30 alle 19, al presidente dell’associazione, al 347 9335820.