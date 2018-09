Tezze sul Brenta – Alle 12.40 di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Brega, a Tezze sul Brenta, per un incendio divampato all’interno di un piccolo capannone di circa 150 mq, adibito a garage a servizio di un’abitazione, che ha bruciato un’auto e una bici elettrica, oltre a danni da fumo. I pompieri arrivati da Bassano con due automezzi hanno spento le fiamme, evitando il coinvolgimento a un’altra autovettura portata fuori in tempo e un camper.

Le cause dell’incendio sono al vaglio dei vigili del fuoco potrebbero essere state innescate da un’anomali elettrica, verificatesi durante il caricamento del pacco batteria della bici elettrica. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.