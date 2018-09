Tangenziale di Vicenza, procedono i lavori

Vicenza – Si è svolto oggi un sopralluogo presso l’area di cantiere dove sono in corso i lavori di completamento della Tangenziale di Vicenza. Si tratte dei lavori dei primo stralcio-primo tronco, che prevede la realizzazione di un’arteria della lunghezza di 5,3 chilometri, tra i comuni di Vicenza e Costabissara. Gli interventi fanno parte del progetto “Completamento della tangenziale di Vicenza”, oggetto di un protocollo di intesa stipulato tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Anas, Regione Veneto, Provincia di Vicenza, Comune di Vicenza, Comune di Costabissara e Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova Spa.

Al sopralluogo erano presenti l’assessore regionale ai lavori pubblici, infrastrutture e trasporti, Elisa De Berti, e il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, accompagnato dagli assessori alle infrastrutture Claudio Cicero e al territorio Lucio Zoppello.

I lavori che si stanno facendo adesso sono parte di un corpo di interventi, per oltre 86 milioni di euro, che prevede la realizzazione di un asse che parte dalla tangenziale ovest di Vicenza, all’altezza del Villaggio del Sole, con uno svincolo con Viale del Sole e la provinciale 36 di Gambugliano, e si sviluppa ad ovest dell’attuale tracciato della strada provinciale 46 attestandosi, in località Moracchino, sulla stessa provinciale, con una rotatoria a raso.

“Si tratta di un’infrastruttura importante per la viabilità di questo territorio – ha rilevato l’assessore De Berti – e che va a dare risposta a una serie di criticità che mi erano state rappresentate in incontri con i comitati dei cittadini e alle esigenze delle realtà produttive locali. Con Anas stiamo collaborando anche perché ci sia la massima attenzione in relazione all’impatto dell’opera”.

“La costruzione del nuovo tracciato fra Vicenza e Costabissara – ha spiegato il responsabile del coordinamento Anas per il nord est, Claudio De Lorenzo, – procede di pari passo con l’intervento della Soprintendenza legato al ritrovamento di siti di interesse archeologico. L’impegno di Anas è quello di mettere in campo tutte le risorse possibili per rispondere alle richieste dei cittadini e alle necessità delle realtà produttive, numerose in particolare in questo territorio”.

“Ho voluto vedere di persona – ha aggiunto il sindaco di Vicenza – lo stato di avanzamento di un cantiere, che tutti sappiamo essere fondamentale per sgravare dal traffico la strada Pasubio. Il nostro obiettivo è che i lavori procedano in modo spedito e che, al tempo stesso, vengano messi in atto tutti gli interventi migliorativi utili a mitigare gli effetti della nuova arteria sul territorio”.

L’intervento principale è rappresentato dal viadotto dello svincolo di Viale del Sole, della lunghezza di 116 metri. La realizzazione di questa arteria consentirà di salvaguardare le località dell’Albera, di Capitello e di Villaggio del Sole, attualmente sottoposte a un significativo flusso di attraversamento veicolare, permettendo inoltre un collegamento tra l’autostrada A4, a Vicenza ovest, il sistema tangenziale, il nord della provincia, in direzione degli abitati di Schio e Thiene, e la futura Pedemontana.

Dall’avvio dei lavori, avvenuto a fine marzo con l’atto formale della consegna all’impresa appaltatrice, sono state ultimate la bonifica bellica sui sedimi dell’intero tracciato e le procedure di esproprio dei terreni su cui è delimitata l’area di cantiere, che sono ora a totale disposizione dell’impresa.

Inoltre, è in corso di ultimazione la realizzazione delle piste di servizio lungo tutto il tracciato stradale oltre ai piazzali di cantiere con i relativi depositi che consentiranno la movimentazione di mezzi e materiali senza interessare la viabilità locale, nonché la preparazione delle fondazioni dei tombini scatolari per la continuità idraulica dei terreni attraversati.

Nel corso delle prime fasi di lavorazione sono stati portati alla luce alcuni manufatti di epoca romana che costituiscono un fronte archeologico ampio e che sono a tutt’oggi oggetto di interessamento e indagine da parte della Soprintendenza ai beni archeologici. Nei prossimi mesi saranno ultimate le piste di servizio ed avranno inizio le lavorazione relative all’asse stradale principale nel tratto da via Battaglione Valtellina in direzione nord; saranno inoltre avviati gli interventi di realizzazione delle opere dello svincolo nord sulla Sp 46.