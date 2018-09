Vicenza – “Ricevo sempre più spesso segnalazioni di cittadini preoccupati poiché testimoni di attività illecite, quali lo spaccio, nei quartieri della città. Questo fenomeno si sta ampliando ed espandendo a macchia d’olio. Gli spacciatori semplicemente si stanno spostando di qualche centinaio di metri rispetto a Campo Marzo. Il problema non si sta risolvendo ma, entrando nei nostri quartieri, diventa anche più difficile da affrontare e pericoloso per i cittadini”.

Sono parole di Raffaele Colombara, consigliere comunale di minoranza a Vicenza, per la lista Quartieri al centro, che continua ricordando come, su temi come questo, non siano molte le armi di cui dispone una amministrazione comunale. “Tuttavia – aggiunge però – qualcosa in più si può e si deve fare: lavorare, con i sevizi sociali, sui consumatori; incentivare il finanziamento di opere di riqualificazione, come fatto al Park Cattaneo; portare illuminazione e video sorveglianza ed estendere l’azione di controllo nei quartieri e anche durante l’orario notturno”.

L’azione contro lo spaccio, sottolinea inoltre il consigliere, deve essere corale e non solo repressiva. “A questo proposito – conclude Colombara -, durante lo scorso mandato, nel ruolo di consigliere comunale e presidente della Commissione sociale, insieme ai colleghi, abbiamo attivato un percorso condiviso con la Ulss, e approvato in consiglio un documento che ha portato a maggiori finanziamenti da parte dell’Ulss per progetti di prevenzione sul territorio e con le scuole. Suggerirei all’attuale amministrazione di continuarlo”.