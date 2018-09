Schio – Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri, a Schio, che poteva avere conseguenze tragiche per un 18 enne, rimasto comunque ferito. E’ successo poco prima delle 18 in via Della Potara, dove una autovettura in transito, una Chevrolet guidata da un uomo di 54 anni, nello svoltare a destra ha urtato lo scooter sul quale viaggiava il ragazzo.

Il 18enne percorreva la strada in senso opposto, alla guida del suo scooter Aprilia, e per la collisione è caduto pesantemente a terra. Il violento impatto con l’asfalto gli causato lesioni che hanno reso necessario un rapido intervento dell’ambulanza e l’altrettanto tempestivo trasporto al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso.

Sul luogo dell’incidente, con il ciclomotore ancora incastrato sotto la parte anteriore dell’autoveicolo, sono intervenuti, oltre al personale sanitario del Suem 118, anche gli agenti della polizia locale Alto Vicentino di Schio, per il rilievo del sinistro, e il ripristino della viabilità.