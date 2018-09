Scontro frontale tra auto e furgone. Un ferito grave

Valdastico – Grave incidente stradale questa mattina, poco dopo le 11, lungo la strada provinciale Valdastico, dove un’autovettura ed un furgone si sono scontrati frontalmente. Due persone sono rimaste ferite nello schianto, una delle quale in modo piuttosto grave.

La dinamica dell’incidente, avvenuto nel tratto denominato via Barcarola, nel territorio del Comune di Valdastico, è ancora in fase di accertamento. Quel che è certo tuttavia, è che l’impatto è stato molto forte, specialmente per l’autovettura, una Bmw, il cui conducente è quello che ha subito le conseguenze peggiori.

Tra i soccorsi giunti sul posto, anche i vigili del fuoco, arrivati da Schio, che hanno messo in sicurezza i mezzi e lavorato per oltre venti minuti con cesoie, divaricatori e martinetti idraulici per liberare l’autista della vettura, rimasto incastrato nell’abitacolo deformato.

L’uomo è stato stabilizzato dal personale del Suem 118 per essere portato in ospedale, a Santorso, dove ora è ricoverato in gravi condizioni. Ferito anche l’autista del furgone, seppur in modo più leggero, ed anche lui trasferito in ospedale.

E’ intervenuta anche la polizia stradale, che ha ha effettuato i rilievi del sinistro e che ora dovrà ricostruirne l’esatta dinamica. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore, e non sono mancati i disagi per il traffico, con la strada chiusa per tutto il tempo delle operazioni.