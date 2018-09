Schio, si intensificano i controlli dei carabinieri

Schio – Si intensificano, da parte della Compagnia dei carabinieri di Schio, i servizi di controllo del territorio a contrasto dell’uso di stupefacenti, messi in atti soprattutto con l’aumento delle pattuglie attive negli orari più delicati della giornata.

Nella serata di ieri, infatti, grazie alla costante copertura offerta dalla presenza in contemporanea di tre equipaggi operanti in città e nei comuni limitrofi, quattro persone (tra cui un minorenne) sono state controllate per via del comportamento sospetto che avevano assunto alla vista dei carabinieri. Nei controlli sono stati trovati alcuni grammi di sostanza stupefacente per uso personale.

Nel dettaglio, una delle pattuglie ha fermato in un parco di Santorso tre ragazzi, C.L., di 25 anni, H.M., 19 anni, ed il minorenne, D.M., di 16 anni, ciascuno con una dose di marijuana. Ad Arsiero invece, un’altra pattuglia ha fermato un’auto con a bordo tre persone, tra le quali c’era il 21enne R.D., che in tasca aveva quasi tre grammi di ketamina.

Si tratta di un farmaco utilizzato come anestetico dissociativo che, assunto a dosaggi inferiori rispetto a quelli previsti in ambito clinico, agisce sul sistema nervoso centrale con effetti psichedelici. La sostanza si presenta di solito in forma liquida o come polvere biancastra. In tutti i casi, si è proceduto al sequestro della droga ed alla segnalazione dei soggetti all’autorità amministrativa.