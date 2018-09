Schio, espulso 37enne pregiudicato e clandestino

Schio – E’ stato rintracciato oggi, dopo vari giorni di ricerche svolte in sinergia tra carabinieri di Schio e quelli delle stazioni limitrofe, il 37enne marocchino Adil Chabab, immigrato irregolare sul territorio nazionale, gravato da parecchi precedenti di polizia, al quale è stato applicato un decreto di espulsione emesso dalla questura di Vicenza.

L’espulsione è scaturita da un’iniziativa dalla stazione dei carabinieri di Schio che, attraverso controlli, segnalazioni e un delicato lavoro di raccordo tra la necessità di allontanare dal territorio un clandestino e quella di perseguirlo penalmente, è riuscita alla fine a porre in essere le azioni previste per l’espulsione del soggetto. “In particolare – sottolineano in una nota i militari dell’Arma scledensi -, la collaborazione tra il locale presidio dei carabinieri e la Questura di Vicenza, teso a portare a compimento tutti i necessari atti nel modo più veloce e funzionale possibile, ha reso possibile il conseguimento del comune obiettivo, nell’ottica finale di rendere alla cittadinanza un servizio più che necessario”.

Chabab era ben conosciuto a Schio, in quanto protagonista negli ultimi mesi di diversi episodi di aggressioni, minacce ed ubriachezza molesta. Nei giorni scorsi, aveva anche dato in escandescenze durante un controllo da parte dei militari della Radiomobile, che lo avevano notato aggirarsi con fare molesto fra gli stand della Festa della birra artigianale, sempre a Schio. L’uomo era stato allontanato dall’evento ed erano stati adottati i dovuti provvedimenti.