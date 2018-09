Schio, carambola fra tre auto. Tre feriti

Schio – Incidente stradale con tre auto coinvolte, quest’oggi a Schio, verso le 17.30. E’ successo all’intersezione che via Lago di Alleghe forma con via Lago di Albano, dove una Fiat Panda, proveniente da via Lago di Alleghe, giunta all’intersezione con via Lago di Albano, a causa del mancato rispetto della segnaletica di dare la precedenza, è andata sbattere contro un’altra auto, una Citroën, che transitava in via Lago di Albano diretta verso via Lago Trasimeno.

A causa dell’urto la Panda è finita contro una terza auto, una Nissan Micra, che stava percorrendo via Lago di Albano e stava per svoltare a destra in via Lago di Alleghe. Il bilancio per fortuna non è drammatico, per quanto tutti e tre i conducenti siano rimasti feriti e siano dovuti ricorrere alle cure mediche presso il pronto soccorso dell’ospedale Alto Vicentino di Santorso. Nulla di grave, comunque, per nessuno dei tre. I rilievi sono stati effettuati da due pattuglie del Consorzio polizia locale Alto Vicentino, di Schio.