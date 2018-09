Sbanda e cade con la moto. Morto un 72enne

Valdastico – E’ una scia senza fine quella delle morti in moto sulle strade di montagna del vicentino. Oggi si deve infatti registrare una nuova tragedia, ed ancora una volta è avvenuta sulla sequenza di tornanti che portano all’Altopiano di Asiago. Era il tardo pomeriggio quando un motociclista è morto, sulla strada del Costo vecchio, a Pedescala di Valdastico, all’altezza del quarto tornante. Ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra con violenza, battendo la testa.

La vittima è un veronese di 72 anni, Fabio Cracco, e viaggiava a bordo di una Kawasaki 1400. Sono ancora da accertare le cause esatte dell’incidente, incombenza della quale si occuperanno i carabinieri di Schio, intervenuti sul posto per i rilievi del caso.

E’ certo comunque che l’impatto è stato devastante, e che non ha lasciato scampo al 72enne centauro, per il quale ogni pur tempestivo soccorso è stato vano. Inutile anche l’arrivo della eliambulanza, il cui personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso del motociclista, probabilmente avvenuto sul colpo.