Santorso, quattro incontri tra cittadini e giunta

Santorso – L’amministrazione comunale di Santorso organizza a settembre quattro incontri pubblici, di confronto e di dialogo, nei quali i cittadini potranno esprimere valutazioni, proposte e suggerimenti, in uno stile di reciproco scambio e di partecipazione costruttiva. Molti gli spunti che potranno essere approfonditi, a partire dal recente inizio dei lavori per la nuova pista ciclabile delle Garziere, passando per il già avviato cantiere di Villa Miari e fino al già concluso efficientamento energetico della scuola Cipani e all’ormai imminente avvio del nuovo ecocentro. Si parlerà anche di tutta una serie di opere minori ma importanti.

“Altrettanto degni di nota – spiega in una nota il Comune di Santoro -, e spesso poco conosciuti, sono i numerosi progetti regionali, nazionali o europei che l’amministrazione realizza in collaborazione con prestigiosi enti nazionali e internazionali, a vantaggio dei cittadini di Santorso e dei territori limitrofi. Sono progetti che spaziano dal settore ambientale alla promozione turistica, dall’ambito sociale all’integrazione”.

Le quattro serate, programmate alle 20,30, si svilupperanno in quattro diversi luoghi del paese: gli interessati potranno partecipare all’incontro più vicino alla loro abitazione o scegliere una data che meglio si confà alle proprie esigenze. Si inizia lunedì 10 settembre, alle scuole primarie San Giovanni Bosco, in località Timonchio; si continua mercoledì 12 settembre, nell’aula magna delle scuole medie di via del Grumo 8, e martedì 18 settembre presso il salumificio Carretta, in via Garziere 79. Si conclude poi giovedì 20 settembre, presso la Casa del custode, in via Santa Maria 25.