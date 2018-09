Ruba in una casa ma la pizzicano i carabinieri

Santorso – Arrestata ieri sera dai carabinieri, a Santorso, per furto in abitazione, una donna del posto, la 38enne Gloria Helt Gloria, già nota alle forze dell’ordine. La malvivente si era introdotta all’interno dell’appartamento di una anziana di 88 anni, sottraendo contanti per duecento euro.

Accortasi dell’intrusione, la proprietaria ha richiesto aiuto a gran voce e l’allarme veniva raccolto da alcuni operai edili che lavoravano nei pressi e che hanno subito chiamato il 112, soccorrendo nel contempo la donna.

L’immediato intervento di una pattuglia dei carabinieri di Piovene Rocchette ha consentito di bloccare ed arrestare la malintenzionata. Nella mattinata di oggi la 38enne è stata tradotta preso il Tribunale di Vicenza per il rito direttissimo. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresto domiciliari.