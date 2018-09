Riapre la piscina di Marostica. Nuova gestione

Marostica – Riapre i battenti domani la piscina di Marostica, in Via Ravenne 23. L’impianto torna disponibile al pubblico sotto la nuova gestione, firmata Sport Management e con l’inaugurazione, alle 12, sarà possibile usufruire, durante tutta la giornata, del nuoto libero con ingresso gratuito. Sempre da domani saranno attivi tutti i corsi che sono stati programmati.

L’impianto vierne riconsegnato alla cittadinanza in una veste tutta nuova. Sono tanti infatti i lavori ed i controlli effettuati sulla struttura. Sono state fatte le tinteggiature su varie parti dell’impianto, una pulizia generale, lavori di muratura e stuccatura, la sistemazione delle ceramiche compromesse, rimossa la ruggine, rifatta l’infermeria. Ed ancora: sfalcio completo del prato, presa in carico della caldaia, verifica del funzionamento dei climatizzatori e prova di funzionamento del riscaldamento.

“Siamo molto soddisfatti – ha detto Massimo Danese, capo area piscina di Sport Management Marostica – di aprire ufficialmente l’impianto e non vediamo l’ora di cominciare. Siamo convinti anche che, nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, i clienti avranno modo di conoscere e apprezzare la vasta offerta di corsi e di attività che proponiamo”.

Ricordiamo che l’impianto offre una vasca principale, di 25 metri di lunghezza per 16,60 metri di larghezza, ed un’altra vasca riabilitativa di 10 metri per 12. Completano la struttura due spogliatoi per i clienti (maschile e femminile), due spogliatoi per istruttori, un giardino esterno, un sala medica comunicante con l’esterno, una zona bar, una palestra e una saletta per eventi culturali e didattici. La struttura ha anche un ampio parcheggio. Per informazioni: piscinamarostica@sportmanagement.it.