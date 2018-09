Renate-LR Vicenza - Diretta web

Meda – Vicenza impegnata oggi nella seconda partita del campionato di calcio di Serie C, in una difficile trasferta sul terreno di gioco del Renate. La formazione lombarda è infatti quello che si potrebbe definire un brutto cliente, una squadra che da ormai tre anni arriva sempre ai play off e che aspira in questo campionato a fare almeno altrettanto.

Una squadra che per altro si è anche rinforzata rispetto alla scorsa stagione e che, nel primo turno, una settimana fa, ha subito portato a casa il punteggio pieno, vincendo in trasferta sul campo della Sambenedettese.

Per quanto riguarda il Vicenza, Colella recupera alcuni giocatori importanti, ad esempio Bizzotto, ed anche Bianchi che, sebbene non partirà probabilmente titolare, sarà comunque a disposizione.

Aggiornamento in tempo reale

_______________________________

Le formazioni:

Renate: Cincilla, Priola, Teso, Vannucci, Guglielmotti, Simonetti, Doninelli, Piscopo, Frabotta, Gomez, Spagnoli. A disposizione: Romagnoli, De Stefano, Pattarello, Saporetti, D’Alena, Florindo, Venitucci, Rada, Finocchio, Rossetti. Allenatore: Brevi

L.R. Vicenza: Grandi, Andreoni, Pasini, Bizzotto, Stevanin, Salvi, De Falco, Laurenti, Curcio, Giacomelli, Arma. A disposizione: Albertazzi, Bianchi D., Zonta, Bianchi N., Tronco, Zarpellon, Rover, Bonetto, Maistrello, Gashi, Mantovani. Allenatore: Colella

_______________________________

E’ tutto pronto allo stadio Città di Mea per Renate-LR Vicenza, secondo turno del campionato di Serie C, girone B. E’ l’esordio della nuova squadra biancorossa in una trasferta di campionato. E’ presente anche il nuovo patron Renzo Rosso.

Squadre in campo… E’ una bella giornata di sole, campo in ottime condizioni…

E’ iniziata la partita!

3′ Avvio di partita pimpante, con le due squadre che cercano subito di aggredire… L’unico tiro verso la porta in questi primi minuti è del Vicenza, ed è di Andreoni, ed è subito insidioso. Infatti il portiere avversario para ma non trattiene…

5′ Ottima occasione da rete per il Renate, che risponde a tono. E’ Gomez che stacca bene di testa su lancio di Simonetti. La palla si stampa sulla traversa. Brivido dunque per i biancorossi

7′ Fasi alterne nella partita. Subito dopo il pericolo corso con la traversa di Gomez, il Vicenza si spinge avanti e graffia di nuovo in attacco

12′ Vicenza ancora pericoloso, con Arma, che tira molto bene, di destro al volo, da poco dentro l’area. La palla va alta, ma di poco