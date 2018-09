Rapinato mentre recapita le pizze a domicilio

Vicenza – I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Vicenza stanno conducendo indagini in relazione ad una rapina, avvenuta nella tarda serata del 4 settembre, in via Massimo D’Azeglio, in città, ai danni del gestore di una pizzeria.

La vittima, le cui iniziali sono W.V.M., è un 44enne di nazionalità pakistana, che quella sera stava recapitando a domicilio alcune pizze che gli erano state ordinate. Ad un certo punto era stato fermato da tre tre individui, uno dei quali a volto coperto, che dopo una breve colluttazione gli hanno rubato il portafogli con dentro 160 euro, oltre alle tre pizze.

I ladri, subito dopo, si sono dileguati nelle vie adiacenti, mentre all’uomo non era rimasto altro da fare che chiedere l’intervento dei carabinieri che, subito giunti sul posto, hanno dato avvio alle indagini.