Rapina ad un'anziana, arrestato giovane di Arzignano

Arzignano – Arrestato ieri, 10 settembre, in territorio veronese, un giovane di 29 anni, di Arzignano, riconosciuto autore di vari furti e di una rapina ai danni di una persona anziana. A fargli scattare le manette ai polsi sono stati i carabinieri della stazione arzignanese, nell’ambito di un’attività di ricerca catturandi.

E’ Giovanni D’Andrea, nato in realtà a Valdagno, celibe pregiudicato, già condannato per questa rapina ai danni di una signora anziana, commessa nella zona dell’ospedale di Montecchio Maggiore, nel novembre del 2015.

D’andrea comunque si era già reso responsabile di furti, nel periodo tra il 2012 e il 2016, nelle province di Vicenza e di Padova. Indagini condotte all’epoca sempre dai carabinieri di Arzignano, avevano portato alla sua denuncia all’autorità giudiziaria.

La Procura della Repubblica di Vicenza, per il cumulo delle pene inflitte, ha ora emesso a carico di D’Andrea l’ordine di esecuzione per la carcerazione, per tre anni e quattro mesi di reclusione, che l’arrestato sconterà presso il carcere di Verona.