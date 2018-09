Ponte di Bassano a rischio crollo. Si interviene d’urgenza

Bassano del Grappa – La giunta comunale di Bassano ha approvato per lavori di somma urgenza sul Ponte degli Alpini, in particolare per la puntellazione delle stilate 3 e 4. Approvato anche il progetto esecutivo, redatto dall’ingegner Gianmaria De Stavola, che prevede un impegno di spesa complessivo, soggetto a ribasso d’asta, di oltre 323 mila euro, dei quali 294 mila per i lavori e poco meno di 30 mila euro a disposizione dell’amministrazione. Tutto questo, tra quanto già destinato al progetto di restauro del ponte.

La decisione segue la delibera dello scorso 21 agosto, con la quale si era preso atto dello stato di degrado in cui si trova il celebre ponte di Bassano, evidenziato “da una preoccupante accelerazione dei movimenti – spiega la giunta comunale – misurati sulle stilate 3 e 4 negli ultimi mesi, disponendo di procedere con ulteriori valutazioni sulla possibilità di realizzare interventi prima dell’arrivo delle piogge autunnali e delle possibili piene del fiume Brenta”.

“Va considerato – tengono a precisare gli amministratori bassanesi – che se il contratto di appalto dei lavori di consolidamento del Ponte degli Alpini, recentemente risolto in danno dell’impresa, fosse stato eseguito regolarmente nel rispetto dei tempi previsti, le strutture portanti del ponte sarebbero già state restaurate, e non fortemente ed ulteriormente deteriorate come sono adesso, tanto da dover eseguire lavori di somma urgenza per scongiurarne il crollo con l’arrivo dell’autunno, non avendo l’appaltatore prodotto alcuna delle opere di restauro e consolidamento sull’opera fino alla data di risoluzione del contratto per inadempimento”.

Poiché si tratta di lavori di somma urgenza, il loro inizio avverrà nel più breve tempo possibile e potrà generare disagio tra i residenti e i commercianti della zona di Angarano, a causa di possibili chiusure del ponte. L’amministrazione comunale di Bassano del Grappa è in ogni caso impegnata per ridurre i disagi al minimo, ma ogni tipo di scelta dovrà tenere conto dell’importanza prioritaria della sicurezza delle persone e del ponte”.