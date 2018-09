Ponte di Bassano, una class action contro i responsabili?

Bassano del Grappa – “I media hanno portato all’attenzione del grande pubblico la situazione del Ponte degli Alpini di Bassano del Grappa, non in maniera positiva o in chiave turistica, bensì per evidenziare le pecche di una situazione di mala burocrazia e di irresponsabilità. Dovremo gioire di questa attenzione e invece possiamo solo piangere”. Sono parole di Sandro Venzo, presidente di Confartigianato Bassano, pronunciate a proposito della preoccupante situazione in cui si trova il celebre ponte degli Alpini, praticamente ormai a concreto rischio crollo, tanto che si deve intervenire con procedure di massima urgenza se si vuole evitare il peggio con l’arrivo dell’autunno e delle piogge.

“Siamo riusciti – continua Venzo – a farci ridere dietro da mezzo pianeta per una strana e incomprensibile azione di masochismo puro, cioè mettere alla berlina il simbolo della nostra città. Il ponte, dopo il lungo e travagliato rapporto contrattuale con la ditta che aveva vinto l’appalto e terminato per vie legali con la causa di inadempienza, avrebbe bisogno di un intervento urgente, per impedire la chiusura e l’isolamento di un intero quartiere. Questa situazione ancora in stallo è stata oggetto di un grido d’allarme da parte della amministrazione comunale che ha avuto un rimbalzo mediatico notevole”.

“Siamo in un territorio – ricorda il presidente di Confartigianato – dove l’intraprendenza e la voglia di fare non mancano, una terra di imprenditori e di persone operose che non capiscono e respingono una situazione di questo tipo. Essere arrivati a questo punto è frutto di irresponsabilità politica e anche di scarsa professionalità tecnica, che come cittadino bassanese non posso accettare. Nel momento i cui tutti puntano ad un lavoro di marketing territoriale e a promuovere in maniera coordinata e sinergica i tesori di un territorio, noi invece non sappiamo se potremo permettere ai turisti di passeggiare sul nostro bel Ponte degli Alpini perché sarà a rischio crollo.”

Venzo ricorda anche come il ponte sia attualmente sotto costante osservazione, e definisce non chiari ancora i provvedimenti che l’amministrazione dovrà prendere per evitare situazioni di pericolo. “Stiamo parlando di un danno d’immagine e di un danno economico evidente – conclude -, per situazione di blocco dei lavori che impiegherà molto tempo prima di essere sanata. Sarebbe interessante fare un calcolo monetario di questa faccenda, e sono convinto che ne uscirebbe una cifra esorbitante. La scarsa fiducia, il mancato introito, la necessità di un ripristino straordinario, e non previsto, rischiano di costare caro ai cittadini di Bassano, tanto che gira già la voce di prendere in considerazione una Class Action contro i responsabili di questo scempio” .