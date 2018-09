Pianezze, coppia trovata impiccata in casa

Pianezze – Macabra ed assai tragica scoperta, nella tarda serata di ieri, 6 settembre, a Pianezze, dove due coniugi, 58 anni lui e 56 lei, sono stati trovati morti nella loro casa, una villetta bifamiliare, dal figlio. Erano passate da poco le 22 quando il giovane ha trovato i genitori impiccati, in un piccolo capanno per gli attrezzi esterno alla casa, ed ha subito dato l’allarme. Subito giunti sul posto i soccorritori, ovvero i sanitari del Suem 118 ed i carabinieri, non è stato possibile far altro che constatare il decesso di entrambi.

Le vittime sono Valter Magrin e Paola Bosa, probabilmente autori di un gesto sul quale la magistratura ha comunque disposto ulteriori accertamenti. Le ipotesi che si fanno sono soprattutto due: o il doppio suicidio, o una sorta di omicidio-suidicio, magari concordato tra i due.

Come dicevamo, indagano i carabinieri, intervenuti con gli uomini della stazione di Marostica e con quelli del Nucleo operativo e radiomobile. Sul luogo della tragedia, è intervenuta anche il pubblico ministero di turno Maria Elena Pinna. L’accurato sopralluogo è stato anche effettuato per escludere un eventuale intervento di terze persone. Su entrambe le salme sarà fatta l’autopsia che chiarirà i punto ancora oscuri della vicenda.