Marostica, grande spattacolo con “Opera on Ice”

Marostica – È tutto quasi pronto a Marostica per la nuova edizione di “Opera on Ice”, in scena in Piazza degli Scacchi, venerdì 21 e sabato 22 settembre, alle 21, organizzata da Due Punti Eventi in collaborazione con il Comune di Marostica. Grandi campioni di pattinaggio artistico si esibiranno sulle note delle più famose arie d’opera, interpretate dal vivo dal soprano Elisa Balbo e dai cantanti della Fondazione Pavarotti, accompagnati da una orchestra e coro di cento elementi diretti dal maestro Diego Basso. Conduce le due serate Alfonso Signorini.

Quattro mila i posti a sedere nelle tribune che abbracciano la piazza, dove danzeranno Evgeni Plushenko, stella del pattinaggio artistico mondiale, il campione olimpico e mondiale spagnolo Javier Fernandez, la coppia di danza dei campioni del mondo Anna Cappellini e Luca Lanotte, la coppia nazionale italiana Nicole Della Monica e Matteo Guarise, la bellissima campionessa russa Anna Pogorilaya, la coppia di adagio Annette Dytrt e Yannick Bonheur e la squadra italiana di pattinaggio sincronizzato Hot Shivers.

Ad accompagnarli, con le arie d’opera, l’Orchestra ritmico sinfonica italiana, il coro Opera House, la già citata soprano Elisa Balbo ed i talentuosi solisti della Fondazione Luciano Pavarotti, ovvero la soprano Claudia Sasso, la mezzosoprano Eleonora Filipponi, il tenore Federico Veltri ed il baritono Andrea Zaupa. In platea anche Nicoletta Mantovani, che ha creduto in “Opera on Ice” come mezzo per avvicinare i giovani all’opera lirica, fin dai suoi esordi. I costumi di scena sono originali, capi unici firmati da Lorena Marin.

Da segnalare inoltre che i corpi degli atleti saranno anche dipinti. Non mancherà un omaggio a Luciano Pavarotti, assieme ad un tributo alla Partita a scacchi di Marostica a personaggi viventi, fiore all’occhiello della città che ospita l’evento.

Un’altra particolarità è data dalla conduzione di Alfonso Signorini, giornalista e direttore del settimanale Chi, ma anche grande appassionato ed esperto di opera lirica, che ha firmato anche alcune regie come quelle di “Turandot”, “Boheme” e “Simon Boccanegra”. Prevendite dei biglietti disponibili nei circuiti Ticketone, Vivaticket, GeTicket e alla biglietteria di Piazza degli Scacchi.