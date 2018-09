Montecchio, come liberarsi dalla dipendenza affettiva

Montecchio Maggiore – Domani, mercoledì 12 settembre, alle 20,30 il giardino della biblioteca civica di Montecchio Maggiore, in via San Bernardino, ospita la presentazione del libro “Liberarsi dalla dipendenza affettiva in cinque mosse”, della psicologa e psicoterapeuta Maria Cristina Strocchi.

“La dipendenza affettiva – spiegano gli organizzatori – si crea quando l’affetto, l’attrazione, l’amore che proviamo verso una persona assumono le caratteristiche di una vera e propria dipendenza, che può portare a conseguenze drammatiche. Come uscirne? Il libro di Maria Cristina Strocchi propone cinque pratiche mosse per dire basta alla manipolazione di partner dominanti, narcisisti e violenti.

L’evento, ad ingresso libero e a cui parteciperà l’autrice, è realizzato con il supporto organizzativo e il contributo del Comune di Montecchio Maggiore nell’ambito di “E… state con la Biblioteca”, rassegna a sua volta inserita nel calendario di Estate d’Eventi. Iin caso di maltempo l’incontro si terrà nella sala civica Corte delle Filande.