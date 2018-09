Mondiali di ciclismo, prima i veneti (ma anche no)

Venezia – In altra pagina del giornale parliamo, in modo un po’ tagliente in verità, della questione dei mondiali di ciclismo del 2020, che ormai certamente Vicenza non organizzerà pur essendosi candidata da anni. La possibilità è sfumata perché non sono stati messi a disposizione 2,5 milioni di euro, che sono ben poca cosa per un bilancio regionale ed ancor di più per una nazione come l’Italia. Per farla breve, ci sembra che, a Roma e/o a Venezia, si sia semplicemente voluto non fare questi mondiali in Veneto, e a Vicenza in particolare.

Il ché è legittimo, per carità, e sotto certi aspetti è perfino comprensibile e condivisibile, nel caso vi siano ragioni valide, anche politiche. Quello che abbiamo rilevato è che, quando si trattava di raccogliere voti, tutti (o per lo meno più di qualcuno) hanno promesso il loro impegno, salvo poi tirarsi indietro senza avere il coraggio di dare spiegazioni. Ci si limita a dare semplicemente la colpa all’altra parte politica. Il Pd, questo dito accusatore, lo rivolge verso l’attuale governo e verso l’amministrazione regionale del Veneto, guidata da Luca Zaia

“Forse Zaia – scrive infatti oggi in una nota il capogruppo dem in Regione, Stefano Facasso, – dovrebbe spiegare ai ministri del suo governo cosa intende con lo slogan prima i veneti, perché viene il dubbio, visti i risultati, che ci sia un problema di comprensione. La perdita dei Mondiali di ciclismo 2020 a Vicenza è grave e non si può, ancora una volta, dare la colpa agli altri. E’ una penalizzazione pesante per un territorio che vanta una grande tradizione per le due ruote, con quasi 500 società in tutta la regione”.

“Le garanzie del governo – continua -, sotto forma di fidejussione all’Unione ciclistica internazionale, sono arrivate troppo tardi. Eppure la questione era nota da tempo, tanto che a giugno, in campagna elettorale, Zaia e Salvini, venuti a sostenere Rucco, avevano promesso un pieno sostegno. La cifra non era enorme, come ammette lo stesso assessore allo Sport Corazzari, visto che Palazzo Chigi, una decina di giorni fa, avrebbe dato la propria disponibilità a garantire due milioni e mezzo per l’organizzazione. Perché non è stato fatto prima?”

“Non si può – conclude Fracasso – restare a guardare e poi scaricare ogni responsabilità sui precedenti governi di centrosinistra. Da quattro mesi la Lega ha a Roma un governo amico dei veneti, che nei fatti è l’esatto opposto: i Mondiali di Vicenza ne sono solo l’ultimo esempio. Pensiamo infatti al blocco del Bando periferie o al Decreto dignità. E di fronte a questo scempio il presidente Zaia non ha ancora proferito una sola parola”.