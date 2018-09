Mense scolastiche meno care a Montecchio

Montecchio Maggiore – Mense scolastiche meno costose per le famiglie di Montecchio Maggiore. La giunta comunale ha infatti abbassato la tariffa base di 41 centesimi: dai 4,10 euro a pasto dello scorso anno scolastico si passa infatti a 3,69 euro. Non c’è più inoltre la differenza di tariffa tra alunni residenti e non residenti. Anche quest’ultimi, che fino allo scorso anno scolastico pagavano 4,54 euro a pasto, pagheranno 3,69 euro.

“La diminuzione – spiega l’assessore alla scuola Maria Paola Stocchero – è stata possibile perché la nuova gara d’appalto per il servizio di refezione scolastica è stata indetta tramite la Centrale Unica di Committenza assieme ai Comuni di Montebello Vicentino e Brendola, il che ha permesso alla società Serenissima Ristorazione di offrirci un prezzo migliore a fronte dell’aumento dei pasti erogati”.

“Non ci sarà soltanto un grosso risparmio per le famiglie – ha aggiunto il sindaco Milena Cecchetto –, ma anche per il comune, visto che fino allo scorso anno scolastico, per tenere basse le tariffe a carico degli utenti, pagavamo la differenza di 44 centesimi a pasto che serviva a coprire il costo complessivo del servizio”.

Il Comune di Montecchio Maggiore non farà comunque mancare il proprio contributo economico. Sono infatti confermate le agevolazioni in caso di due o più fratelli residenti a Montecchio Maggiore che utilizzino ciascuno il servizio mensa per 5 giorni a settimana: il secondo figlio pagherà 1,85 euro a pasto e dal terzo figlio i pasti saranno gratuiti.

Sono inoltre previste ulteriori agevolazioni ed esenzioni per le famiglie in condizioni di difficoltà economica, vale a dire l’esonero totale per le famiglie con un Isee da zero a quattromila euro e al 50% per quelle con Isee fino a 8.300 euro. Il comune sosterrà infine la spesa relativa ai pasti degli insegnanti, pari alla differenza tra quanto fatturato dalla ditta di ristorazione e quanto trasferito all’ente dal Ministero.