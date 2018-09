Mostre fotografiche per la Partita a scacchi di Marostica

Marostica – Due mostre accompagnano la nuova edizione della Partita a scacchi di Marostica a personaggi viventi, in programma il 7, 8 e 9 settembre. Sono le immagini storiche di questa grande rappresentazione collettiva, che mette in scena non solo una leggenda ma la storia di una città e dei suoi cittadini. I fotografi di Marostica fotografia 1979 hanno infatti messo ordine all’immenso patrimonio d’immagini della rievocazione, allestendo una retrospettiva al Castello inferiore, visitabile fino al 9 settembre, tutti i giorni, sia al mattino che al pomeriggio.

Nelle foto in mostra, molti marosticensi riconosceranno i personaggi del passato, che non ci sono più, o riconosceranno magari sé stessi da bambini. Negli anni la rievocazione ha attirato molti fotografi, anche prestigiosi, ed il risultato è un archivio di immagini straordinarie che rappresentano un patrimonio da conservare e da valorizzare. L’esposizione recupera anche gran parte del patrimonio fotografico della mostra dei 50 anni della Partita, con un allestimento innovativo che, grazie anche al supporto di Pro Marostica e del regista Maurizio Panici, prevede documenti video, con riprese anche di backstage, e oggetti di scena.

“L’allestimento espositivo del Castello – spiega Panici, autore dei video di backstage – è il naturale sviluppo di un percorso che stiamo costruendo anche al di fuori della rappresentazione vera e propria. Non potendo intervenire nel libretto teatrale di Mirko Vucetich, comunque perfetto nel suo straordinario racconto, stiamo lavorando nella narrazione attorno alla leggenda, raccontando antefatti e protagonisti. In questo modo anche altri luoghi della città potranno vivere degli sviluppi di questa leggenda, che continua ad incantare il mondo e che si interseca con la bellezza di questo territorio, che ha una forte potenzialità turistica”.

Alla mostra in Castello è collegata anche l’esposizione, a cura di Sergio Sartori, nella nuova sede operativa di Marostica Fotografia 1979, di via Mazzini 77, che ricorda con foto in parte inedite “La Partita a scacchi nella seconda metà del Novecento”. La mostra è visitabile il 7 e l’8 settembre, dalle 18 alle 20, e il 9 settembre dalle 15 alle 19. Ingresso libero. Ricordiamo comunque che, nei giorni di rappresentazione, il Castello inferiore è sempre visitabile. Informazioni: info@marosticascacchi.it, www.marosticascacchi.it.