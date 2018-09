Marostica, c’è la Fiera nazionale di apicoltura

Marostica – Il mondo delle api si dà appuntamento domani, domenica 30 settembre, a Marostica, in Piazza degli Scacchi, per la quarta Fiera nazionale di apicoltura. Organizzata dall’Associazione apicoltori di Marostica, in collaborazione con l’amministrazione comunale, presenta un ricco programma di attività, oltre all’esposizione del meglio della produzione dell’alveare e un importante convegno dedicato alla biodiversità legata all’apicoltura. Saranno presenti diversi produttori di miele ed espositori di polline, cosmetici, liquori, materiale apistico, prodotti dolciari, piante mellifere, frutta e verdura biologiche.

L’Associazione apicoltori Marostica è nata alla fine di gennaio del 2017, dalla volontà di un gruppo di apicoltori che si erano incontratosi durante lo svolgimento del corso di apicoltura promosso dal Comune di Marostica, nel gennaio 2016. Il suo scopo è quello di incrementare l’apicoltura locale cercando di potenziare gli apiari esistenti e favorire l’insediamento di nuovi apicoltori attraverso tutte quelle attività che possono contribuire alla più efficace valorizzazione tecnica ed economica dell’apicoltura e dei prodotti da essa ricavati.

Ha già attivato corsi di apicoltura, orti-giardino, potatura delle piante, difesa del frutteto. Il 29 aprile 2017 è stato inaugurato, a Vallonara di Marostica, l’apiario comunitario dell’associazione, dove vengono accolti tutti gli apicoltori in erba. Dà la possibilità, a chi ha delle arnie ma non dispone di spazi adeguati, di tenerle in un luogo idoneo, monitorato e gestito da esperti in materia. L’associazione è in continua crescita, e conta oggi 112 soci, di cui circa 70 apicoltori e di questi 25 hanno aderito all’apiario comunitario di Vallonara.