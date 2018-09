Ancora maltempo e rischio idrogeologico

Venezia – Ben difficilmente ci lamenteremo per il caldo in quel che resta della stagione estiva 2018. Prosegue il maltempo infatti, per una fase di instabilità e tempo perturbato sul Veneto, ed il mese di settembre, iniziato oggi, anche se ci regalerà ancora giornate di sole e di temperature piacevoli, sembra essere già caratterizzato da una deciso abbassamento della colonnina del mercurio e da piogge e temporali. Cos’ è stato nelle ultime ore e lo sarà anche nelle prossime.

Almeno fino a domani dunque il meteo non sarà benevolo, con frequenti precipitazioni, possibili rovesci o temporali anche forti, con fenomeni localmente persistenti e quantitativi abbondanti. Dal pomeriggio o al massimo la serata di domenica sarà invece probabile un diradamento dei fenomeni, anche se non saranno ancora escluse precipitazioni, perfino intense.

Come sempre in questi scenari, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione (giallo) per tutti i bacini idrografici, per possibili criticità idrogeologiche. E’ però stato di preallarme (arancione) per la rete idraulica secondaria dei bacini Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige (Vene-D) e Basso Brenta–Bacchiglione (Vene-E).