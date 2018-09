Lupo, un incontro a Gallio per fare il punto

Gallio – Giovedì 6 settembre, con inizio alle 20.30, presso il Palazzetto dello sport di via Roma, a Gallio, si terrà un incontro aperto al pubblico dal titolo “Lupo: la presenza incontrollata e le drammatiche ricadute per il nostro territorio, la nostra economia, il nostro ambiente e la nostra sicurezza”

All’incontro promosso e organizzato dai Comprensori alpini della Provincia di Vicenza, sono stati invitati a partecipare tutti i parlamentari eletti in Veneto, gli assessori ed i consiglieri regionali, i rappresentanti delle forze dell’ordine, le categorie economiche e sociali del territorio, le organizzazioni professionali agricole, le associazioni venatorie quelle di protezione ambientale.

A moderare gli interventi sarà il direttore di Rete Veneta Luigi Bacialli. “Sarà un’occasione importante – sottolineano gli organizzatori – per ascoltare la voce di chi la montagna la vive, e con il proprio lavoro crea ricchezza per il territorio, garantendo al contempo la conservazione di un patrimonio inestimabile dal punto di vista ambientale e paesaggistico. Un patrimonio che rischia di andar perduto a causa della presenza incontrollata e non gestita del lupo”.